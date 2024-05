Europee: 11 liste accolte a nord est per 156 candidati

11 liste per un totale di 156 candidati. Il condizionale resta sempre d’obbligo visto che le verifiche della corte di appello di Venezia richiedono tempo e poi c’è sempre il rischio di potenziali ricorsi ma il quadro per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno inizia a delinearsi. Rispetto alle anticipazioni Fratelli d’Italia punta su due candidati del Friuli Venezia Giulia, la circoscrizione comprende anche Veneto ed Emilia Romagna che di solito fanno incetta di posti e poi il Trentino Alto Adige, oltre ad Alessandro Ciriani c’è anche Anna Olivetti, isontina e presidente dell’ordine dei farmacisti isontino appunto. Nella Lega il tridente prevede Anna Maria Cisint, Elena Lizzi e Stefano Zannier mentre in Forza Italia confermata al secondo posto della lista Sandra Savino unica del Friuli Venezia Giulia così come nel Partito democratico Sara Vito. Restando a sinistra c’è l’alleanza verdi sinistra con Emanuel Oian e Giulia Giorgi e poi in Pace Terra e Dignità l’attore Paolo Rossi, monfalconese di nascita, e Alessandra Guerra. Confermati in Libertà i due esponenti di Insieme Liberi ovvero Giorgia Tripoli e Ugo Rossi. Nel movimento 5 stelle invece per il Friuli Venezia Giulia è presente il solo Cesidio Antidormi mentre in Azione c’è Federica Sabbati e negli Stati Uniti d’Europa Gabriella Chiellino. Infine nella Svp si è candidata Franca Padovan esponente della Slovenska Skupnost. GUARDA IL VIDEO