Favot riconfermato alla guida di Anci Fvg

Dorino Favot, consigliere comunale a Prata di Pordenone, è stato rieletto presidente di Anci Fvg. Sarà ancora lui per altri cinque anni a guidare l'associazione dei comuni, come confermato dall'assemblea congressuale che si è svolta al salone del Parlamento del castello di Udine. Favot, che ha ripercorso i cinque anni di mandato era l'unico candidato a capo di una sola lista in corsa. Votato anche il nuovo consiglio direttivo, ai cui membri saranno assegnate le deleghe nei prossimi appuntamenti, e i 21 delegati per il congresso sanzionale in programma a Torino dal 20 al 22 novembre. A fianco dei comuni anche la Regione, che punta molto sugli enti in attesa del ritorno delle Province