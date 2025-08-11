Fdi Udine, “Venanzi si ricorda dei commercianti al 90′”

Fratelli d’Italia di Udine non ha gradito come il Comune ha gestito l’ordinanza anti-alcol. Attraverso una nota rimarca che l’assessore Venanzi si ricorda delle categorie economiche quasi al 90′. Il disappunto degli esercenti sembra dovuto al fatto che dal Comune qualcuno probabilmente aveva dato rassicurazioni sulla somministrazione di alcolici “come per l’adunata degli alpini”, rassicurazioni che evidentemente non aveva il potere di dare”, dicono i meloniani. Massima gratitudine a commercianti ed esercenti – conclude la nota – che con spirito di servizio, nonostante l’ennesima dimostrazione di inadeguatezza di chi in giunta dovrebbe tutelarli, resteranno aperti facendo del loro meglio per accogliere visitatori e tifosi nel pieno rispetto delle misure decise per garantire la sicurezza in città.