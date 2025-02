Fedriga a Bruxelles, bene coinvolgimento territori in politiche Ue

Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha partecipato oggi, a Bruxelles, alla riunione plenaria del Comitato delle Regioni, presente il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Fedriga ha evidenziato l’importanza del coinvolgimento dei territori nelle strategie europee.

“Significativo – ha affermato Fedriga – il messaggio di Costa, sull’importanza dei territori. Per le politiche di coesione, infatti, è essenziale garantire la partecipazione e la condivisione delle comunità locali, evitando una centralizzazione dei fondi destinati alle Regioni”.

Durante l’incontro, Costa ha anche affrontato il tema dell’industria della difesa, con particolare attenzione al ruolo che i territori possono svolgere in relazione all’aumento delle risorse per il settore.

“Il Presidente del Consiglio europeo – ha sottolineato Fedriga – ha evidenziato che l’obiettivo di questa scelta è difendere i valori di libertà dei cittadini europei, coordinando tali sforzi all’interno di politiche che promuovano equamente tutte le aree dell’Unione”.

A margine della riunione, il governatore ha colto l’occasione per promuovere Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura 2025. “Il Parlamento Europeo – ha dichiarato il massimo esponente della Giunta regionale – è la sede ideale per raccontare l’importanza e le straordinarie iniziative di GO!2025, un’opportunità unica per rafforzare il nostro posizionamento a livello internazionale”. Sempre nel corso della giornata, il governatore ha incontrato l’ambasciatore d’Italia a Bruxelles, Federica Favi. L’occasione ha rappresentato un momento di confronto sulle opportunità, e in particolare quelle di sviluppo dei flussi turistici dal Belgio al Friuli Venezia Giulia, anche in considerazione del collegamento aereo tra Bruxelles e il Trieste Airport. In quest’ottica, sono state individuate possibili strategie di promozione della Regione in collaborazione con l’Ambasciata. “Questi appuntamenti a Bruxelles – ha concluso Fedriga – hanno confermato il ruolo attivo della Regione nelle dinamiche europee, ribadendo l’importanza della partecipazione territoriale nelle politiche di sviluppo e nei processi decisionali dell’Unione”.