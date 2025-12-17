Fedriga: “Difendere la legalità è un dovere di chi guida il Paese”

“Oggi viene scritta la parola fine su una vicenda che pretendeva di criminalizzare una scelta politica legittimata dal voto dei cittadini. La sentenza conferma invece un principio cardine: difendere la legalità e gestire i flussi migratori irregolari non è un reato, ma un dovere di chi guida il Paese”. Lo ha detto il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commentando la decisione della Cassazione di rendere definitiva l’assoluzione del Ministro Matteo Salvini nel processo Opens Arms.

“Da amministratore pubblico – ha aggiunto Fedriga – auspico quindi che il principio sancito stamani non venga ulteriormente messo in discussione per finalità strumentali che – ha concluso – mal si conciliano con l’interesse del Paese”.