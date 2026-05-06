Fedriga, la forza dell’unità nel senso di comunità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Questa giornata non è solo memoria, ma un’occasione per disegnare il nostro futuro ricordando i valori di quella lezione: riaffermiamo un modello politico e istituzionale che ancora oggi rappresenta una bussola per affrontare le emergenze contemporanee. Il terremoto del Friuli, infatti, non fu soltanto una tragedia naturale, ma anche prova di verità per la politica, per le istituzioni e per una classe dirigente chiamata ad assumersi responsabilità straordinarie in condizioni straordinarie”. Lo ha detto oggi al Teatro sociale di Gemona del Friuli il governatore Massimiliano Fedriga in occasione del Consiglio regionale straordinario per il 50° anniversario del terremoto del Friuli che ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre che dei ministri Giancarlo Giorgetti (Economia a finanze) e Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento) e del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin.

Come ha spiegato il massimo rappresentante della Giunta regionale, il “Modello Friuli” è stato infatti il frutto di una catena istituzionale esemplare che ha unito Stato, Regione e Comuni in un coinvolgimento corale di tutte le principali istituzioni. “In questo contesto – ha sottolineato Fedriga – la città di Gemona è il palcoscenico naturale di questa testimonianza, che ha visto il riflesso di quella gerarchia morale che ha guidato i nostri padri: prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese”. Come ha ricordato il governatore, fu una scelta politica precisa, fortemente voluta da quella classe dirigente: garantire subito il lavoro per evitare l’esodo, consentire alle persone di restare nei propri territori, ricostruire comunità vive. Si trattò di una vera e propria una visione di sviluppo che coniugava ricostruzione e futuro, dalle aree produttive alle infrastrutture viarie e portuali, dentro una visione unitaria del Friuli Venezia Giulia come regione moderna, aperta e trainante per l’economia nazionale. “È proprio questo – ha concluso Fedriga – il punto politico che dobbiamo difendere ancora oggi: l’autonomia intesa come responsabilità e come capacità di decidere in prossimità dei territori. L’obiettivo non è concentrare il potere, bensì distribuire responsabilità, evitando di allontanare i processi decisionali per costruirli, invece, insieme”. Al termine della seduta del Consiglio regionale il governatore Fedriga ha accompagnato il Presidente Mattarella alla Mostra “Friuli 1976 una gran voglia di vivere – Nel segno del Messaggero Veneto” allestita a Palazzo Elti e organizzata in occasione degli 80 anni di fondazione del quotidiano.