GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il terzo mandato è stato bocciato in commissione Affari costituzionali del Senato, uno stop che al momento non preoccupa il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga che invece pone l’accento sul tema delle elezioni regionali dell’autunno che non consentiranno a 5 regioni di approvare il bilancio e finire in esercizio provvisorio.