Fedriga ricompatta il centrodestra regionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Crisi chiusa, almeno al momento. Dopo un vertice fiume iniziato alle 15 e conclusosi dopo le 17 il centrodestra si ricompatta sotto la regia di Massimiliano Fedriga il quale da presidente in carica ha ricordato che divisi e continuando così un riconferma del centrodestra diventa complicata. Le polemiche sono esplose domenica con la richiesta della Lega e del segretario Marco Dreosto e della vice Anna Maria Cisint di rivedere il piano oncologico, una richiesta che sembrava un attacco all’assessore alla Salute Riccardo Riccardi.