Fedriga: sul terzo mandato serve il confronto in maggioranza

«Le proposte di una forza di maggioranza non possono essere liquidate con un “siamo contrari”». Il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è tornato a parlare di terzo mandato da Roma dove si trova per la presentazione del calendario di Go!2025. Fedriga sottolinea che «I leader del partito si confronteranno, penso che ognuno legittimamente avrà la sua posizione. Bisogna trovare dei punti di equilibrio e mediazione come in ogni tema che viene portato all’attenzione della maggioranza perché altrimenti – aggiunge – se ci fosse questo reciproco atteggiamento, ci sarebbe l’immobilismo della maggioranza e del governo, e penso che non sia auspicabile né per la maggioranza né tantomeno per il Paese».

Sul terzo mandato la proposta della Lega al momento è ferma al palo per la contrapposizione forte di Fratelli d’Italia e della premier Giorgia Meloni a cui si è aggiunta quella di Forza Italia a livello nazionale. Il tema riguarda non solo le Regioni ma anche i comuni sopra i 15 mila abitanti.

In ordine temporale, inoltre, i problemi prossimi sono per Luca Zaia che non potrà presentarsi in Veneto in autunno e Vincenzo De Luca in Campania dov’è stata approvata una legge regionale impugnata proprio dal governo e su cui dovrà esprimersi la Corte costituzionale verosimilmente in primavera.