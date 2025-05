Festival Regioni, Fedriga: chiesto approfondimento a Governo su 3° mandato

GUARDA IL VIDEO Abbiamo sensibilità diverse, ma abbiamo votato un documento unitario per chiedere al Governo di fare un approfondimento sul tema del limite dei mandati. Lo ha fatto sapere il Presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga nella giornata conclusiva del Festival delle Regioni, a Venezia, dove è diventato centrale il tema del terzo mandato, con le relative tensioni all’interno sia del Governo nazionale che di quello del Friuli Venezia Giulia.

Int. Massimiliano Fedriga

A chi oggi gli ha chiesto se ci siano margini per ricomporre la sua maggioranza dopo la crisi che si è aperta domenica, con le dimissioni messe nelle sue mani da 7 assessori su 10, esclusi i tre di fratelli d’Italia, Fedriga ha risposto così. “Io lavoro per quello, lavoro sempre per trovare soluzioni”. Poi ha ribadito che la questione del terzo mandato non c’entra con la crisi in Friuli Venezia Giulia. Oggi a Venezia Fedriga avrebbe dovuto incontrare la premier e segretaria nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. La quale però ieri, colpita dalla febbre, ha annullato tutti gli appuntamenti previsti per oggi e per domani. Non si tratta di una malattia diplomatica – come ironizzato da qualcuno. “La presidente Meloni non sta bene, ieri l’ho sentita e la vedrò giovedì” ha detto Fedriga. Incontro già fissato a Palazzo Chigi.