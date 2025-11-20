Finanziaria Fvg da 6,5 miliardi: fondi per l’alluvione tra le priorità

E’ iniziato l’iter nelle commissioni regionali per presentare la Finanziaria da oltre 6 miliardi d approvare entro fine anno. Un documento illustrato dall’assessore alle Finanze Barbara Zilli, che ha assicurato sostegno a quanti sono stati colpiti dall’alluvione.
Per il presidente della I commissione Markus Maurmair è una manovra che dà certezze al territorio.
Caute le opposizioni, non tanto sulle cifre quanto sull’utilizzo delle risorse.
Dopo la prima via libera a maggioranza anche dalla VI Commissione, presieduta da Roberto Novelli, sulle parti in materia di formazione, istruzione, politiche sociali e immigrazione.