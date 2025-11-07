Fincantieri, verso un tavolo di confronto in Regione

E’ diventato un caso nazionale lo scontro fra il Comune di Monfalcone e la Fincantieri e a risolverlo scenderà in campo la Regione Friuli Venezia Giulia, con il Presidente Fedriga in prima persona.

E’ lo scenario che si prefigura il giorno dopo l’intervento del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che, in una lunga intervista ai quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto, ha negato fratture nella Lega e si è appellato a “realismo e buon senso” per sciogliere i nodi che contrappongono il colosso navalmeccanico e l’amministrazione comunale.

Salvini ha sgomberato il campo dall’ipotesi di “un caso politico” all’interno della Lega, che vedrebbe contrapposti Fedriga e l’ex sindaco e ora eurodeputata Annamaria Cisint. “Danno voce a sensibilità diverse”, ha tagliato corto il leader leghista.

E riferendosi alla contrapposizione fra Fincantieri e Comune di Monfalcone ha proposto un metodo preciso: “Ci sono punti di vista diversi? Bene, che la Regione convochi presto una riunione a Trieste con Fincantieri e il sindaco di Monfalcone allo stesso tavolo, per ragionare dei problemi che ci sono, ma soprattutto di come risolverli”, ha detto il vicepremier che – da quanto ha saputo Telefriuli – nella giornata di ieri ha parlato sia con Fedriga, sia con Cisint, oltre che con altri protagonisti della querelle.

La lettura politica del leader leghista è chiara. “Fincantieri – dice – è un’eccellenza a livello mondiale, questo è certo. Ma è altrettanto certo che la sua crescita comporta delle ricadute sul territorio, le cui richieste non possono essere ignorate”.

A questo punto la strada sulla quale avviare a soluzione la complessa vicenda sembra tracciata, trovando il consenso sia di Fedriga, sia di Cisint, che ne avevano già accennato nei giorni scorsi: un tavolo di confronto in regione.

Tavolo che potrebbe tenersi anche in tempi brevi. Una delle ipotesi, in attesa di conferma, potrebbe essere giovedì prossimo, 13 novembre, quando l’amministratore delegato della Fincantieri, Pierroberto Folgiero, sarà a Trieste per una riunione del consiglio di amministrazione del colosso navalmeccanico.