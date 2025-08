Tortura e rifiuto di atti d’ufficio. Martina Oppelli, prima di scegliere il suicidio assistito in Svizzera, ha presentato due denunce contro Asugi che per tre volte le ha negato la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito come previsto dalla sentenza dj Fabo. Lo ha reso noto il presidente dell’associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, il quale ha anche ribadito le responsabilità politiche locali.