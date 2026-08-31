Fine vita, domani si discute la legge del Veneto

Luca Zaia ci riprova. Dopo la bocciatura della passata legislatura l’ex presidente della Giunta regionale del Veneto e ora presidente del Consiglio ci mette la faccia e ripresenta una legge in discussione da domani sul fine vita simile a quelle approvate dalle rosse Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna e promosse dall’associazione Luca Coscioni e in linea con la sentenza della Corte Costituzionale. Zaia, la cui legge ha il sostegno del presidente Alberto Stefani, ha sottolineato che «Non voteremo sulla morte, ma sulla libertà della persona».

Proprio da questa dichiarazione parte il ragionamento della Consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra, Serena Pellegrino, la quale evidenzia che il tema è: «il rapporto tra libertà individuale e responsabilità delle istituzioni, tra progresso della medicina e limite delle cure, tra diritto e coscienza, dignità e sofferenza».

Concetto condiviso da Enrico Bullian il quale ricorda che il Friuli Venezia Giulia non ha discusso in quanto secondo la giunta Fedriga il tema non era di competenza regionale: «Sarebbe opportuno che la massima assembla legislativa regionale si esprima nel merito della questione e non si nasconda dietro la pregiudiziale. Auspichiamo che la legge venga approvata nella prima regione di centrodestra dopo le tre di centrosinistra».

Laura Famulari responsabile del welfare del Pd attacca parlando di un Fedriga e il centrodestra fermi su «un’impostazione ideologica sorda alle istanze popolari e alle richieste dei malati».

Secondo Andrea Cabibbo, capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia, il tema deve essere di competenza nazionale vista l’enormità della materia: «le Regioni non hanno potestà legislativa e non possiamo immaginare che diritti fondamentali vengano disciplinati diversamente a seconda del territorio in cui si vive».