Fine Vita, dopo la Toscana le opposizioni chiedono di tornare sul tema

GUARDA IL VIDEO Tempi certi e procedure chiare per accedere al suicidio medicalmente assistito sulla base della sentenza della Corte Costituzionale. La Regione Toscana è la prima a legiferare sul tema, anche sulla traccia della proposta dell’associazione Luca Coscioni e ora bisognerà capire se il governo impugnerà la norma, aspetto che aveva di fatto portato la maggioranza di centrodestra che governa in Friuli Venezia Giulia a bocciare norme simili.

«Nessuno – ha precisato Furio Honsell, consigliere regionale di Open Fvg – sta modificando il dettato della Corte Costituzionale, dunque è solo un modo per venire incontro e non abbandonare le persone che si trovano in queste difficili e tremende situazioni». Enrico Bullian, consigliere regionale di Patto per l’Autonomia aggiunge che: «Non siamo stati all’altezza della Regione Toscana per una volontà ottusa del centrodestra regionale di non intervenire in materia. Ora auspichiamo che questo sia di buon auspicio per un ripensamento generale del centrodestra».

Sul tema il centrodestra a microfoni spenti è diviso, il consigliere di Forza Italia Roberto Novelli ha più volte detto di essere a favore di una norma sul tema sottolineando che «La norma deve avere una valenza nazionale e questo è importantissimo che venga trasmesso anche a chi ci ascolta: la norma sul fine vita deve essere votata e approvata dal parlamento».