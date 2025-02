Fine Vita, il ministro Schillaci: i tempi sono maturi. Bullian: no a passi indietro però

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Sul fine vita è importante trovare una sintesi e le regioni non devono fare fughe in avanti». Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a SkyTg24 ha confermato la volontà di legiferare sul tema spiegando che «Si tratta di un argomento complesso, ma al di là delle diverse sensibilità politiche credo sia importante trovare una sintesi, i tempi sono giusti e maturi per una legge buona».

Le dichiarazioni del ministro sono state accolte come un impegno dal consigliere regionale di Patto per l’Autonomia, Enrico Bullian: «è una legge attesa da tutti noi e non deve essere regressiva rispetto alla sentenza della corte costituzionale su Dj Fabo. Sul tema delle fughe in avanti – precisa Bullian – non le definirei tale ma semplicemente l’obiettivo era colmare un vuoto normativa di anni».

Andrea Cabibbo, capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia, parte dalla legge nazionale: «è impensabile che su questo tema ci siano delle leggi regionali. Forza Italia all’interno ha dei distinguo essendo un tema etico, ma anche il viceministro Antonio Tajani ha sostenuto che il suicidio assistito non è una priorità. Per noi lo stato e il servizio sanitario devono garantire sempre la cura e non la morte ed è inaccettabile che un malato cronico o inguaribile venga considerato un peso».