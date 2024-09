Fine vita, la richiesta di voto alle camere non passerà in Consiglio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La libertà di scelta non ci sarà in Friuli Venezia Giulia perché si è sempre parlato di metodo e non merito. La maggioranza sarà quasi compatta, a quanto trapela, sul non approvare così come scritta la richiesta di voto alle camere presentata dalle opposizioni sul tema del fine vita in quanto non solo si chiede di legiferare ma anche di adottare la sentenza su Dj Fabo della corte costituzionale che indica come si accede alla procedura di suicidio assistito.

Dopo le mozioni e le proposte di legge di iniziativa popolare bocciate dal consiglio perché il tema non è di competenza regionale ecco che la richiesta di voto rischia sorte analoga. In realtà nei singoli partiti di maggioranza al momento la questione non è ancora stata affrontata come spiegano da Fratelli d’Italia mentre la Lega con il capogruppo Antonio Calligaris precisa che il via libera del leader nazionale Matteo Salvini alla libertà di coscienza non avrebbe influenzato il voto in quanto la questione, come confermato anche dall’avvocatura regionale, non è di competenza regionale. «Quando la richiesta di voto alle Camere arriverà in Aula – prosegue Calligaris – potremmo ragionare sul tema, sempre nel rispetto del ruolo del Parlamento». Concetto condiviso anche nella Lista Fedriga dalla quale inoltre si sottolinea che in Friuli Venezia Giulia non si è mai votato e mai si voterà su questioni che richiedono un parare personale del consigliere regionale sul tema.

In sostanza metodo e non merito. Chi si era esposto nella trasmissione Elettroshock di Telefriuli è Roberto Novelli di Forza Italia che conferma la sua posizione nel chiedere al parlamento di votare sul fine vita.