Forza Italia, boom delle tessere nel 2025

E’ più che triplicato, nel 2025, il tesseramento a Forza Italia in Friuli-Venezia Giulia: gli iscritti sono passati da 1.200 a 4mila.

Metà delle tessere sono state sottoscritte nella provincia di Udine. I dati sono stati resi noti ieri sera nel capoluogo friulano durante il confronto operativo promosso dal gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale con i sindaci e gli amministratori locali azzurri.

Al centro della discussione, le istanze delle varie comunità: manutenzioni ordinarie e straordinarie, messa in sicurezza del territorio, potenziamento dei servizi di prossimità, con attenzione particolare alle aree periferiche e ai piccoli Comuni e all’assetto istituzionale con il ritorno delle Province.