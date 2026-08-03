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Iniziativa a livello nazionale per riattivare le centrali

Forza Italia presenta la legge per il ripristino del 118

Il percorso sarà quello parlamentare, sponsor il vice ministro Sisto
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Un ritorno al passato con la possibilità per i cittadini di chiamare il 118 e ricevere una risposta diretta da una centrale con personale sanitario evitando di perdere tempo con il passaggio sul 112. La proposta di legge è a firma Forza Italia ed è stata presentata dal vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto la scorsa settimana. A livello locale al momento si precisa che la Regione sta lavorando sulla base delle leggi attuali.  

L’argomento è molto complesso e anche in Friuli Venezia Giulia le polemiche con l’introduzione della centrale unica fin dai tempi di Debora Serracchiani non sono mai mancate soprattutto in tempi di campagne elettorali. Uno dei nodi, ed è anche scritto nero su bianco nella proposta di legge nazionale, è che la direttiva europea che chiedeva all’Italia di adeguarsi con la centrale unica del 112 non prevedeva la dismissione del 118 che poteva continuare ad essere operativo.

La proposta poi prevede il ripristino delle centrali provinciali e quindi Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, l’indicazione di un medico e un infermiere ogni 60 mila abitanti e una indennità maggiore per tutti gli operatori. Viene anche chiesto di istituire il ruolo professionale dell’Autista soccorritore e di dotare tutto il personale con le bodycam.

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