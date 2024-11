Forza Italia va all’attacco: dettagli del bilancio prima ai media che a noi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Siamo leali e responsabili, ma se gli alleati danno per scontato il sostegno di Forza Italia commettono un grave errore». Sandra Savino, segretaria Regionale degli azzurri lancia un attacco, neanche troppo velato, al resto della colazione che «funziona se c’è il dialogo – aggiunge – se dobbiamo attendere la lettura dei giornali per conoscere i dettagli del bilancio, significa che c’è qualcosa da rivedere». Se a livello nazionale la situazione è tesa anche a livello locale il clima non è sereno con Savino che ricorda che gli azzurri sono la seconda forza della coalizione a livello nazionale. Se Fratelli d’Italia e Lista Fedriga preferiscono la strada della non replica la Lega, che già a luglio era andato allo scontro con gli azzurri, con il coordinatore Marco Dreosto ricorda che «da primo partito non abbiamo chiesto nulla in cambio. Non è questo il nostro modo di fare politica pensiamo – aggiunge – a dare ai cittadini un buon governo di centro destra. Sarebbe un peccato che con fughe in avanti da parte di qualche alleato si dessero assist alla sinistra». Dreosto poi lancia acqua sul fuoco «Se serve un ulteriore chiarimento a rafforzamento della coalizione, la Lega, primo partito in questa regione sarà sempre disponibile a confrontarsi».