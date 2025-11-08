Fratelli d’Italia fa il punto a Udine sui 3 anni del Governo Meloni

Ripercorrere i traguardi raggiunti nei primi tre anni del Governo Meloni sul piano economico, sociale e internazionale, e guardare anche al futuro, in particolare alle sfide che il Paese dovrà affrontare. E l’obiettivo dell’evento pubblico che Fratelli d’Italia ha organizzato per questo pomeriggio a Udine.

L’appuntamento è per le 17.15 a Palazzo Kechler. Il coordinatore regionale del partito, l’onorevole Walter Rizzetto, ha chiamato a raccolta coordinatori, consiglieri comunali e regionali, parlamentari ed eurodeputati. Interverranno tra gli altri i senatori Francesca Tubetti, Roberto Menia ed Emanuele Loperfido, la deputata Nicole Matteoni, i sindaci di Pordenone, Alessandro Basso, e di Trieste, Roberto Dipiazza, il vicepresidente della Regione Mario Anzil e l’eurodeputato Alessandro Ciriani.