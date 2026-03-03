Fughe di sanitari, scontro a distanza tra Conficoni e Riccardi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Botta e risposta a distanza tra il consigliere regionale Nicola Conficoni e l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi sulla fuga di sanitari dal sistema pubblico. A lanciare il guanto di sfida è stato l’esponente dem, che in una nota ha affermato come oltre 3mila dipendenti delle aziende sanitarie regionali si siano dimessi volontariamente negli ultimi sei anni. “Il dato – commenta Conficoni – dimostra in maniera lampante quanto Fedriga e Riccardi abbiano sottovalutato un fenomeno che sta ancora indebolendo il sistema. Dal 2020 al 2025, aggiunge Conficoni, «a fronte di 2.390 quiescenze, le dimissioni volontarie sono state ben 3.116. Un esodo di oltre 500 dipendenti l’anno difronte al quale la Giunta Fedriga ha assistito inerte. Accuse che l’assessore Riccardi respinge al mittente.