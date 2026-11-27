Dalle politiche europee alla manovra finanziaria del Governo, fino alle strategie in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative. Sono i temi al centro dell’incontro dal titolo “Cosa resta dell’Europa”, promosso a Udine da Futuro Nazionale, con Gianni Alemanno e il coordinatore regionale del movimento, l’onorevole Gianangelo Bof.

La tutela dell’interesse nazionale, il sostegno alle imprese e al lavoro, la salvaguardia dello Stato sociale e la critica alle politiche di Bruxelles sono alcuni dei punti cardine del programma del movimento.

Ma lo sguardo è rivolto anche ai prossimi appuntamenti elettorali. Alemanno annuncia la presenza di Futuro Nazionale nei capoluoghi, mentre sulle possibili alleanze rimanda alle scelte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale rimprovera una linea politica troppo centrista, rivendicando per il proprio movimento l’identità della vera destra.