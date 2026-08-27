Futuro nazionale, Simoni: nessuna verifica sul caso Prata

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una questione familiare innescata dal figlio che non ha gradito la scelta dei genitori. Massimiliano Simoni, referente a livello nazionale del generale Roberto Vannacci e di Futuro Nazionale, liquida la vicenda di Prata come «una bufala sulla quale non c’è niente da dire».

Massima fiducia quindi nell’operato di Gabriele Bulai, la referente della zona di Prata e colei che ha portato i due nuovi iscritti, Simoni non ha dubbi «È andata come dice perché abbiamo le tessere firmate, se poi il figliolo che magari è di sinistra si è svegliato e ha fatto una ramanzina ai genitori perché avevano preso la tessera è una problema loro, non nostro. Se non la vogliono più non la rinnoveranno e basta tanto scade il 31 dicembre».

Caso chiuso quindi anche se dalla vicenda emerge una nuova vicenda ovvero che Andrea Fiore, membro eletto al consiglio nazionale di Futuro nazionale in Friuli Venezia Giulia, non ha nessun diritto di parlare a nome dei vannacciani sul territorio nonostante in alcune comunicazioni inviate alla stampa figurasse proprio il suo nome. A chiedere una rettifica è Antonio Falzarano colui che tiene le fila in regione in attesa che il generale nomini un referente. Rispetto a quanto dichiarato ieri da Fiore e oggi da Simoni in realtà non c’è una posizione ufficiale diversa ma viene aggiunto da Falzarano che «ho chiesto al generale come comportarmi e mi ha detto di aspettare, poi si vedrà».