Futuro nazionale: tessera a insaputa nel pordenonese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I miei genitori sono stati tesserati a loro insaputa. Falso. Il botta e risposta è tutto Made in Friuli Venezia Giulia dove Mihai Tudose, iscritto a Sinistra Italiana, denuncia sul quotidiano Repubblica che i genitori hanno ricevuto una tessera di Futuro Nazionale a loro insaputa. Siamo a Pordenone e precisamente nella zona tra Prata e Azzano Decimo e tutti i protagonisti di questa vicenda fanno parte in realtà della comunità rumena e infatti la referente di Prata del partito di Vannacci, Gabriela Bulai, si dice stupita delle accuse: «Fare tessere a insaputa è impossibile perché serve una conferma via mail oltre ovviamente a dover inserire tutti i dati. Conosco la famiglia da 10 anni e ho tutti i messaggi che testimoniano che nulla è stato fatto a loro insaputa, credo dietro ci sia una questione di invidia».

Andrea Fiore è, di Vannacci, al momento il membro eletto all’assembla nazionale, in pratica il più alto in grado, da parte sua viene precisato che «abbiamo tantissimi tesserati a Pordenone, circa un migliaio, raccolti nei banchetti e tramite il passaparola. Non spetta a me commentare il comportamento di altri ma posso dire che qualche verifica verrà fatta dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni».