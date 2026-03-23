FVG al voto, in montagna il record per il SI’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In Regione il Sì è prevalso nei paesi, mentre il No ha conquistato le città maggiori.

Sei i Comuni dove il disco verde alla Riforma costituzionale ha superato la soglia del 70%, per lo più nella Montagna. Il record appartiene a Dolegna del Collio, in Friuli orientale, con il 76%. Seguono Paularo, dove hanno fatto la croce sul Sì tre elettori su quattro, e Sappada, con il 73%. Nel Friuli occidentale, la vittoria del Sì è stata schiacciante in montagna anche a Claut e Andreis, oltre a Brugnera.

Vittoria sul filo di lana per il No, invece, a Gorizia. Qui i contrari alla riforma hanno superato gli avversari per appena 54 voti: 7.870 per il No e 7.816 per il Sì.

In periferia ha vinto il No nel Cervignanese, con l’eccezione di Torviscosa e Bagnaria Arsa.

Il Comune dove il No è stato più forte è quello di Sgonico, dove è stato scelto da oltre il 70% dei votanti.

Per quanto riguarda l’affluenza, ai primissimi posti in Regione il seggio 94 di Trieste, con il 71% degli aventi diritto che si è recato alle urne. Ed è proprio in questo seggio che ha votato anche il governatore della Regione, Massimilano Fedriga.