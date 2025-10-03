Gargiulo (Flc Cgil) replica all’assessore Rosolen

“Reazione scomposta e sicuramente fuori dal ruolo, ma eminentemente politica”. Massimo Gargiulo, segretario della Flc Cgil di Udine, replica così alle dichiarazioni dell’assessore Rosolen sulla presenza di bambini alla manifestazione in Piazza primo Maggio. “Intanto – afferma – fosse stata in piazza non avrebbe udito un solo slogan antisemita. I bambini non sono stati rapiti, né è in corso alcun indottrinamento: ma come la chiamano loro, secondo convenienza, è stata una libera scelta educativa della famiglia. Se un genitore porta il figlio in piazza per insegnargli a partecipare alla vita sociale e civile e non essere suddito, qual è il turbamento dell’assessore?” si chiede infine Gargiulo.