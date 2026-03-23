Gect: obiettivo allargamento all’Istria

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La regione istriana entrerà a far parte del Gect. Lo ha confermato il presidente uscente della Carinzia, Peter Kaiser, a conclusione della 29esima assemblea del gruppo che raccoglie oltre alla Carinzia, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Kaiser ha ricordato il grande lavoro svolto in questi anni soprattutto in tema di mobilità e turismo con le ciclovie.

I progetti futuri passano per la sostenibilità e con le scuole con l’obiettivo di portare dagli attuali 24 a 32 gli ambasciatori mentre l’armonia che c’è all’interno del Gect, ha invece sottolineato Fedriga, è da esempio per l’Europa.

Fedriga nell’occasione ha ricevuto la gran decorazione d’oro della Carinzia, un riconoscimento importante dato in occasione di una delle ultime uscite di Kaiser.