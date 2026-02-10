Giornata del Ricordo, a Montecitorio Mattarella e Meloni

Bandiere a mezz’asta oggi a Montecitorio, dove alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni si è svolta la cerimonia del Giorno del Ricordo dei tanti connazionali vittime dell’eccidio delle foibe e dell’esodo forzato.

“La popolazione italiana – ha affermato il presidente della Camera Lorenzo Fontana – pagò il prezzo più caro di una contesa territoriale esasperata dai risvolti della sconfitta bellica. Ma nessuna disputa ideologica o politica potrà mai costituire un alibi per trucidare senza pietà donne e uomini inermi, bambini e anziani indifesi”.

A Montecitorio il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha ricordato la data del 30 marzo 2004, quando il Parlamento ha approvato la legge istitutiva del Giorno del Ricordo. C’è stato un prima, durato molti, troppi decenni, durante il quale la sofferenza di migliaia di nostri connazionali è stata volutamente e sistematicamente occultata”. La Russa ha poi ricordato il gesto dei presidenti Mattarella e del suo omologo sloveno Pahor nel 2020 alla foiba di Basovizza, definendolo “un momento storico, di grande emozione”.

Nel 2004 – ha aggiunto il ministro degli Esteri Antonio Tajani – venne piantato il seme del perdono e della riconciliazione, che a distanza di 22 anni ha messo radici ed è diventato una pianta salda e rigogliosa. Ogni autentico percorso di riconciliazione può nascere solo dal ricordo”.

“Le vere foibe – ha detto in aula Toni Concina, presidente onorario dell’Associazione Dalmati – sono l’oblio. La speranza è che il vento del tempo non disperda la memoria”.

Ha Montecitorio ha parlato anche Abdon Pamich, esule fiumano e marciatore olimpico. “Questa è una data che riapre in me quella ferita aperta dal giorno in cui sono stato costretto con mio fratello a fuggire dal regime oppressivo di Tito”. In aula è stata ricordata dal figlio anche la terribile fine di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana rapita, seviziata e infoibata dai partigiani jugoslavi.