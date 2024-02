Giornata internazionale della lingua madre: “Garantire diritti delle comunità”

“La Giornata internazionale della lingua madre è l’occasione per ribadire che i diritti linguistici fanno parte dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità di tutto il mondo, compresi quindi i parlanti delle lingue friulana, slovena e germanica presenti nella nostra regione”. Lo afferma in una nota il capogruppo del Patto per l’autonomia-Civica Fvg, Massimo Moretuzzo. “Spesso, però, questi sono diritti negati – spiega l’esponente del Centrosinistra – come viene negato anche il valore delle lingue minoritarie”. “E non vanno dimenticate – prosegue il consigliere del Patto-Civica – le opportunità che possono derivare dall’utilizzo di una lingua madre”. “Oltre ai vantaggi di natura economica, quali il marketing, la tipicizzazione dei prodotti, le produzioni e i servizi che hanno come base la lingua – conclude Moretuzzo – ve ne sono alcuni più immateriali, non meno importanti: dalla maggiore apertura mentale e facilitazione nell’apprendimento delle lingue da parte delle persone bilingui, al fatto che parlare lingue madri è un atto con il quale contribuiamo alla conservazione della biodiversità linguistica che resiste all’omologazione globale, dando contenuti reali alla democrazia”.