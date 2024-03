Giovanni Biason candidato sindaco a Roveredo in Piano

Giovanni Biason, 73 anni, ingegnere, consigliere comunale uscente, è il candidato sindaco al Comune di Roveredo in Piano per l’area progressista. La candidatura rappresenta l’unione di intenti tra il Partito Democratico e la lista regionale Civica FVG (presenti e organizzati localmente), ma allo stesso tempo anche di tutte le altre forze politiche di centrosinistra e dei cittadini che vorranno costruire un futuro migliore per il paese.

«Già cinque anni fa – hanno spiegato per il Pd e Civica Fvg, Danilo De Luca e Orazio Cantiello – avevamo dato vita insieme a “Civica Roveredo” che alla fine elesse cinque consiglieri. Oggi, con rinnovato entusiasmo, abbiamo deciso di impegnarci ancora per rappresentare adeguatamente l’area politica del centrosinistra e lo abbiamo fatto puntando sull’esperienza e sull’indiscussa professionalità di Giovanni Biason, al quale si affiancherà una lista di donne e uomini di molteplici competenze e di riconosciuta qualità. Assieme al resto del gruppo consiliare, Biason ha ben rappresentato nel Consiglio comunale di Roveredo in Piano le istanze di molti cittadini e i valori della partecipazione attiva, dell’europeismo, della pace e dell’antifascismo che da sempre ispirano la nostra azione».

«È con profonda gratitudine e grande senso di responsabilità – ha aggiunto Giovanni Biason – ho accettato la candidatura a sindaco di Roveredo in Piano. Da consigliere comunale uscente ho avuto l’onore di servire la comunità e ora sono pronto a portare avanti questo impegno con ancora più determinazione e passione, grazie anche all’aiuto di una squadra di concittadini altrettanto motivati. Vogliamo vivere in un paese ordinato che offra servizi efficienti e di prima qualità, ma che si caratterizzi anche per la tutela dei più deboli e per il rispetto dell’ambiente. Vogliamo un’amministrazione comunale che, ispirandosi sempre alla Costituzione italiana, guardi al futuro con umanità e fiducia, e si prenda cura di tutti i residenti con un’attenzione particolare ai minori e agli anziani. Con il sostegno e la fiducia dei roveredani – ha concluso Biason – mi impegno a operare con trasparenza per rendere Roveredo in Piano un luogo ideale dove vivere e prosperare».