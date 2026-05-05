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Politica

Giuli, inaccettabile non finanziare docufilm su Regeni

Serracchiani: parole Giuli impegnino tutto il Governo
Redazione
Autore: Redazione

IL SERVIZIO VIDEO. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, difende il docufilm su Giulio Regeni al quale sono stati negati i finanziamenti pubblici; definisce “inaccettabile” questa esclusione e si impegna a correggere le storture del sistema che hanno portato a una situazione del genere.
Lo ha fatto oggi, al Quirinale, durante l’incontro del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con candidati e premiati ai David di Donatello.
“Alcuni film – ha detto Giuli – hanno ottenuto finanziamenti pubblici immeritati sia su base automatica sia su base selettiva. Altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti – ha aggiunto Giuli – l’inaccettabile caduta sul docufilm “Tutto il male del mondo” dedicato a Giulio Regeni”.
Alla memoria del ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto Giuli ha dedicato il suo “pensiero accorato e la promessa, in parte già mantenuta – ha aggiunto – di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso invece l’opacità o l’imperizia. Mai più!”, ha concluso Giuli.
Immediato il commento della deputata del Pd, Debora Serracchiani, per la quale le parole del ministro implicano un giudizio politico e sono tali da dover impegnare tutto intero il Governo Meloni.

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