IL SERVIZIO VIDEO. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, difende il docufilm su Giulio Regeni al quale sono stati negati i finanziamenti pubblici; definisce “inaccettabile” questa esclusione e si impegna a correggere le storture del sistema che hanno portato a una situazione del genere.
Lo ha fatto oggi, al Quirinale, durante l’incontro del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con candidati e premiati ai David di Donatello.
“Alcuni film – ha detto Giuli – hanno ottenuto finanziamenti pubblici immeritati sia su base automatica sia su base selettiva. Altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti – ha aggiunto Giuli – l’inaccettabile caduta sul docufilm “Tutto il male del mondo” dedicato a Giulio Regeni”.
Alla memoria del ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto Giuli ha dedicato il suo “pensiero accorato e la promessa, in parte già mantenuta – ha aggiunto – di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso invece l’opacità o l’imperizia. Mai più!”, ha concluso Giuli.
Immediato il commento della deputata del Pd, Debora Serracchiani, per la quale le parole del ministro implicano un giudizio politico e sono tali da dover impegnare tutto intero il Governo Meloni.
Giuli, inaccettabile non finanziare docufilm su Regeni
IL SERVIZIO VIDEO. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, difende il docufilm su Giulio Regeni al quale sono stati negati i finanziamenti pubblici; definisce “inaccettabile” questa esclusione e si impegna a correggere le storture del sistema che hanno portato a una situazione del genere.