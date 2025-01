Giunta: da Regione risorse per società sportive e per il mondo della disabilità

Risorse per l’acquisto di pulmini ma anche attrezzature e sostegno alla disabilità. La giunta regionale ha licenziato una serie di provvedimenti che partono dallo sport.

Le domande potranno partire dal 10 febbraio così come le domande per il contributo a sostegno della attività sportiva a favore delle persone con disabilità. Le risorse vanno da 5.000 a 20.000 euro, con una disponibilità complessiva di 410 mila euro, e sono coperte fino all’80% della spesa ammissibile. Sono invece 250 mila gli euro messi a disposizione per i 74 istituti del territorio con la delibera presentata dall’assessore alla formazione Alessia Rosolen che prevede tramite l’Agenzia regionale per il diritto allo studio e con l’Ufficio scolastico regionale di incrementare la dotazione oraria per le attività di sostegno necessarie per gestire al meglio determinate problematiche comportamentali.