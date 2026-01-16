Giunta: definiti gli ambiti dei consorzi, nuovi bandi su cultura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una perimetrazione che punta a mettere ordine dando degli ambiti territoriali in cui ciascun Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli Venezia Giulia può stipulare le intese per la realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali. È questo uno dei passaggi centrali della giunta regionale che ha approvato la delibera proposta dall’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

Sul fronte della cultura e su proposta del vicepresidente Mario Anzil sono stati approvati i bandi cultura 2026 «per uno stanziamento complessivo di 5 milioni e 435 mila euro – spiega Anzil – a copertura di sedici avvisi pubblici, rafforzando il sostegno al sistema culturale regionale e introducendo due importanti novità: un bando dedicato al percorso di avvicinamento a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 e un avviso speciale per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi».

Infine su proposta dell’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen istituisce il liceo del Made in Italy al Nordio di Trieste e, sempre nel piano di dimensionamento della rete scolastica sono attivati il liceo scienze umane negli Isis Torricelli di Maniago e Linussio di Codroipo e un nuovo indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni all’Itg Marinoni.