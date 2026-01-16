  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
venerdì 16 Gennaio 2026
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una perimetrazione che punta a mettere ordine dando degli ambiti territoriali in cui ciascun Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli Venezia Giulia può stipulare le intese per la realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali. È questo uno dei passaggi centrali della giunta regionale che ha approvato la delibera proposta dall’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

Politica

Al via il prossimo anno nuovi indirizzi per le scuole

Giunta: definiti gli ambiti dei consorzi, nuovi bandi su cultura

Anzil: stanziati in totale 5,4 milioni di euro

Andrea Pierini

Infine su proposta dell’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen istituisce il liceo del Made in Italy al Nordio di Trieste e, sempre nel piano di dimensionamento della rete scolastica sono attivati il liceo scienze umane negli Isis Torricelli di Maniago e Linussio di Codroipo e un nuovo indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni all’Itg Marinoni.

