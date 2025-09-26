Giunta Fedriga: il Fvg centra il target Pnrr sulla sanità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Friuli Venezia Giulia ha centrato un nuovo obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

nell’ambito della sanità, con l’attivazione di cinque sistemi radiologici fissi presso l’Azienda sanitaria universitaria FriuliCentrale. A renderlo noto è stato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine della giunta nel corso della quale è stata approvata una delibera sul tema. “La nostra regione – ha spiegato – aveva previsto complessivamente l’acquisizione di 41 nuovi macchinari distribuiti in tutte le aziende sanitarie regionali. Ad oggi ne sono stati certificati: 34. Per i restanti 7 impianti, l’attestazione del target è prevista entro il 2026”.

Dalla sanità alla scuola. Via libera dalla Giunta anche la delibera che definisce strategica la realizzazione della scuola innovativa di Cervignano del Friuli, destinata a ospitare l’Istituto tecnico Malignani. ”

Sul fronte dei servizi digitali, l’esecutivo su proposta dell’assessore Sebastiano Callari ha deciso di procedere all’adeguamento della piattaforma dello Sportello unico attività produttive attraverso l’integrazione con lo Sportello unico dei Servizi denominato AgileFVG, nell’ottica di costituire un unico canale di accesso alla pubblica amministrazione.