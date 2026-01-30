  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 30 Gennaio 2026
ULTIM'ORA
BUSINESS FVG


Politica

Giunta regionale: 15 milioni al Malignani e tre al piano di Abs

Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La giunta regionale, su proposta dell'assessore Sergio Emidio Bini, ha approvato lo schema di Accordo di sviluppo tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e Acciaierie Bertoli Safau Spa. L'accordo riguarda il cofinanziamento del programma di sviluppo per la tutela ambientale presentato dalla società udinese alla fine del 2024. Il piano complessivo vale 355 milioni e garantirà 138 nuove assunzioni e la Regione comparteciperà con risorse pari a 2,9 milioni di euro, mentre il Mimit garantirà una copertura di 28,2 milioni di euro.
Con l'approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, la Giunta regionale ha anche dato il via libera all'Ente di decentramento regionale di Udine per la progettazione e la realizzazione di un importante intervento di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico di una parte dell'Isis Malignani di Udine. L'intervento, come spiegato dall'assessore Cristina Amirante è finanziato con risorse europee del Programma regionale Fesr 2021-2027 e conta di un importo complessivo di quasi 15 milioni di euro. Il progetto prevede interventi integrati di miglioramento sismico strutturale ed efficientamento energetico. Il blocco interessato ospita gli spazi per le funzioni amministrative e circa trenta aule didattiche.

