Gorizia, la soglia sull’addizionale Irpef scende da 18 a 15 mila

Tanto tuonò che piovve. Dopo il rinvio del punto nel precedente consiglio comunale, ieri si è giunti alla resa dei conti a Gorizia sul tema addizionale Irpef: e al momento del voto, la maggioranza di centrodestra non ha votato compatta per la diminuzione della soglia di esenzione da 18 a 15 mila euro, passata comunque per un voto. Il consigliere di Forza Italia Dario Obizzi infatti si è astenuto, mentre quello della Lega Roberto Sartori, pur votando si turandosi il naso, ha restituito al sindaco la delega ai rapporti col consiglio comunale, manifestando così il proprio mal di pancia politico. A votare si da remoto anche il consigliere della Slovenska Skupnost Walter Bandelj, eletto tra i banchi della minoranza. La giunta ha spiegato la scelta di abbassare la soglia – che farà incamerare al Comune poco più di 250 mila euro – con la necessità di coprire l’aumento dei costi del personale dopo i recenti adeguamenti salariali. Feroci critiche dall’opposizione: il consigliere Emanuele Traini ha sottolineato: “In Italia le città col numero di abitanti di Gorizia hanno in media sei assessori: noi ne abbiamo dieci. Invece di chiedere sacrifici ai cittadini, il sindaco poteva evitare di far pagare alla collettività il costo di quattro presenze in più in giunta”