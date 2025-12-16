  • Aiello del Friuli
martedì 16 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Gorizia, la soglia sull’addizionale Irpef scende da 18 a 15 mila
Erika Moretti si è spenta per cause naturali
Vizio procedurale, rinviato incidente probatorio su Mezzalira
Battaglia sulla sicurezza, Ceolin: “Nuove telecamere”
Trieste, ennesima aggressione a un autista di bus
Colpito al volto al corteo pro Pal, giornalista pronto a tornare...
Pagnacco, oltre 5.300 firme contro l’impianto di biometano
Consiglio, Bordin: sulla legge elettorale decideranno i partiti
Accoltellato in piazza San Giacomo, ‘colpo poteva essere letale’
Morta per le percosse, marito a processo
Politica

Gorizia, la soglia sull’addizionale Irpef scende da 18 a 15 mila

Bagarre in consiglio comunale, la maggioranza si divide sul punto che passa per un voto
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Tanto tuonò che piovve. Dopo il rinvio del punto nel precedente consiglio comunale, ieri si è giunti alla resa dei conti a Gorizia sul tema addizionale Irpef: e al momento del voto, la maggioranza di centrodestra non ha votato compatta per la diminuzione della soglia di esenzione da 18 a 15 mila euro, passata comunque per un voto. Il consigliere di Forza Italia Dario Obizzi infatti si è astenuto, mentre quello della Lega Roberto Sartori, pur votando si turandosi il naso, ha restituito al sindaco la delega ai rapporti col consiglio comunale, manifestando così il proprio mal di pancia politico. A votare si da remoto anche il consigliere della Slovenska Skupnost Walter Bandelj, eletto tra i banchi della minoranza. La giunta ha spiegato la scelta di abbassare la soglia – che farà incamerare al Comune poco più di 250 mila euro – con la necessità di coprire l’aumento dei costi del personale dopo i recenti adeguamenti salariali. Feroci critiche dall’opposizione: il consigliere Emanuele Traini ha sottolineato: “In Italia le città col numero di abitanti di Gorizia hanno in media sei assessori: noi ne abbiamo dieci. Invece di chiedere sacrifici ai cittadini, il sindaco poteva evitare di far pagare alla collettività il costo di quattro presenze in più in giunta”

