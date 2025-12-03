Govetto nominato Coordinatore regionale FdI del Dipartimento Professioni

Il consigliere comunale di Udine Giovanni Govetto è stato nominato Coordinatore regionale del Dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia. L’esponente udinese esprime «gratitudine e compiacimento» per una scelta maturata a livello regionale, «dove FdI può contare su amministratori di assoluta competenza».
Nel comunicare la notizia, Govetto sottolinea l’importanza del mondo delle professioni per l’economia e il tessuto sociale del Friuli Venezia Giulia, ricordando in particolare «il ruolo centrale delle professioni sanitarie», spesso al centro del dibattito politico regionale, e quello degli ordini professionali, «realtà preziose ma talvolta trascurate dalle istituzioni».
«È un incarico che sento importante e che spero di onorare adeguatamente – afferma –. Ringrazio il partito per la fiducia e assicuro fin da subito il mio impegno».