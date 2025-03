Ics contro Fedriga: non può legiferare sui minori.

Non si placano le polemiche sui minori stranieri non accompagnati con un botta e risposta tra Ics e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

«La Regione non può fissare un presunto “Fabbisogno regionale” per le strutture dedicate all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati». Gianfranco Schiavone, presidente di Ics, va all’attacco dopo la decisione della giunta di presentare una norma che consenta all’ente di autorizzare o negare l’apertura di nuove strutture di accoglienza. Secondo Ics ci sarebbero precisi riferimenti normativi nazionali che darebbero agli enti regionali solo la possibilità di stabilire i parametri organizzativi e gli standard per le strutture. «Può inoltre esercitare un potere autorizzativo sulla localizzazione delle strutture – precisa Schiavone – ma solo in presenza di un’anomala concentrazione o nel caso di centri di grandi dimensioni. Tuttavia, questo potere non le consente di negare arbitrariamente l’accoglienza ai minori stranieri non accompagnati provenienti da altre regioni, né di subordinarla a scelte politiche».

Secca la replica del presidente Massimiliano Fedriga: «Non avevo dubbi che chi guadagna 120 euro con i minori fosse contrario alla nostro norma. I cittadino facciano una valutazione e abbiano un moto perlomeno di sdegno verso chi ha questi interessi particolari perché il minore può essere tutelato in un altro territorio, perché solo il Fvg deve farlo?»