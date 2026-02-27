  • Aiello del Friuli
venerdì 27 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Auto tampona camion, due morti sulla A4
Poste, nuova riorganizzazione del recapito in provincia di Udine: UILPoste lancia...
Il 24 e 25 maggio al voto 11 comuni del Fvg
Nodo di Udine, petizione per chiedere le dimissioni di Amirante
Auto sbanda e finisce contro il parapetto: due feriti
Imprese: Bini, più sostegno al credito per le nuove aziende
Sophia STEAM Village: mille studenti protagonisti del cambiamento
Shutdown USA e boom “contratti pirata” in FVG, la Cisl va...
Rinnovo delle cariche per il Comitato Territoriale Nord Est di Crédit...
Fibra ottica FTTH a Prata di Pordenone: al via i lavori...
Politica
Le date sono state decise dalla Regione

Il 24 e 25 maggio al voto 11 comuni del Fvg

Nessuna delle amministrazioni avrà il ballottaggio
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 35mila e 600 gli elettori che domenica 24 e lunedì 25 maggio dovranno rinnovare 11 amministrazioni comunali. Le date sono state indicate dall’assessore agli Enti locali, Pierpaolo Roberti, nella riunione della giunta di oggi. Nel dettaglio andranno al voto, in ordine di popolazione i comuni di Barcis con 226 abitanti, Andreis, Claut, Villesse, Ovaro, Travesio, Varmo, Premariacco, Montereale Valcellina, Caneva, e Cividale del Friuli con 10.875 abitanti. Non essendoci comuni con più di 15 mila residenti non è previsto il ballottaggio.

Roberti ha spiegato che le date sono frutto di un calendario complesso con a fine marzo il referendum, poi alcune festività e infine il Giro d’Italia e quindi si è scelto sulla base degli incastri evitando di andare a saturare le discussione politica, è il caso del referendum, o complicare l’attività degli uffici in occasione del 25 aprile e del primo maggio.

