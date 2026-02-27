Il 24 e 25 maggio al voto 11 comuni del Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 35mila e 600 gli elettori che domenica 24 e lunedì 25 maggio dovranno rinnovare 11 amministrazioni comunali. Le date sono state indicate dall’assessore agli Enti locali, Pierpaolo Roberti, nella riunione della giunta di oggi. Nel dettaglio andranno al voto, in ordine di popolazione i comuni di Barcis con 226 abitanti, Andreis, Claut, Villesse, Ovaro, Travesio, Varmo, Premariacco, Montereale Valcellina, Caneva, e Cividale del Friuli con 10.875 abitanti. Non essendoci comuni con più di 15 mila residenti non è previsto il ballottaggio.

Roberti ha spiegato che le date sono frutto di un calendario complesso con a fine marzo il referendum, poi alcune festività e infine il Giro d’Italia e quindi si è scelto sulla base degli incastri evitando di andare a saturare le discussione politica, è il caso del referendum, o complicare l’attività degli uffici in occasione del 25 aprile e del primo maggio.