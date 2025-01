Il centrodestra insiste:”Intesa De Toni-Marchiol illecita e antidemocratica”

L’iscrizione del sindaco De Toni e dell’assessore Marchiol nel registro degli indagati non è un semplice atto dovuto. Non accetteremo mai la sconfitta alle elezioni perché frutto di un’intesa elettorale illecita e antidemocratica”. I consiglieri di centrodestra di Udine tornano alla carica e ribattono punto su punto alle risposte del primo cittadino e della maggioranza alla notizia che ieri ha fatto tremare Palazzo D’Aronco. E lo fanno con un articolato comunicato, firmato dai capigruppo Francesca Laudicina (Lega), Luca Onorio Vidoni (FdI), Giulia Manzan (Lista Fontanini), Loris Michelini (Identità Civica) e Giovanni Barillari (FI).

“Prendiamo atto – scrivono – che l’indagine avviata dalla Procura ha trovato fondamento giuridico con l’iscrizione di sindaco e assessore a differenza del consigliere Salmè, non iscritto nonostante l’esposto riguardasse anche lui. A nostro avviso, l’iscrizione non si può definire semplicemente un atto dovuto”.

I sei capigruppo non si accontentano, dunque, della repliche di De Toni, per il quale l’accordo è stato fatto senza dolo e alla luce del sole. “Non ci accontentiamo – scrive l’opposizione – nemmeno delle scuse della maggioranza che sostiene che si è sempre fatto così, perché lo stesso centrodestra, a suo tempo, aveva chiesto le dimissioni dell’allora presidente della Provincia Marzio Strassoldo, esponente proprio della medesima parte politica, coinvolto in caso analogo e condannato dal Tribunale di Udine”.

I sei firmatari ribadiscono che il problema riguarda il rispetto della Costituzione e delle leggi elettorali, “L’illecito – sottolineano – ha privato le minoranze di due consiglieri che la stessa normativa prevede, e tutto ciò scientemente e dolosamente perché l’apparentamento avrebbe comportato la perdita di tre consiglieri della maggioranza già eletti. L’accordo ‘sottobanco’ anche se pubblico – insiste l’opposizione ribadendo il proprio ruolo ispettivo e la mancanza di valore giuridico dell’accordo – ha rappresentato una manipolazione del sistema che ha penalizzato l’attuale opposizione riducendone il numero degli eletti da 16 a 14, ingannando gli elettori, i quali non sapevano che votando De Toni avrebbero poi votato in toto il programma dell’Assessore Marchiol, che gran malumore ha provocato in questi mesi”, concludono.