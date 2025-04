GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il centrosinistra vince a San Pier d’Isonzo, dove è stata eletta sindaco Denise Zucco. 685, ovvero il 68,84%, i voti raccolti dalla candidata sostenuta dal Partito Democratico e dalle liste civiche ‘San Piero Idee in Comune e Insieme’ per ‘San Piero’. Sconfitto lo sfidante Alex D’Aronco sostenuto dalla sola lista ‘Per San Pier’ (310 voti pari al 31,16 per cento).. “La gente ha capito i nostri programmi costruiti sulle problematiche del nostro comune”