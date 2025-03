Il Consiglio approva la Pdl sul velo integrale, le opposizioni escono

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Partito democratico, Patto per l’autonomia e Movimento 5 stelle fuori dall’aula, Open Fvg e Alleanza Verdi e sinistra contrarie e tutto il centrodestra compatto nel sì. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge nazionale che elimina i giustificati motivi nell’indossare in luoghi aperti al pubblichi il velo integrale o i caschi, una norma che ora dovrà essere approvata dal Parlamento e che vede quindi un percorso lungo.

«L’integrazione – spiega il presidente della Regione Massimiliano Fedriga – la si fa con le regole e facendo rispettare queste regole. Purtroppo la sinistra ci ha raccontato per troppo tempo che l’integrazione era accettare qualsiasi modello venisse portato sul territorio nazionale: così non è». A fare eco alle parole del presidente il capogruppo in Consiglio regionale della Lega Antonio Calligaris «Il Friuli Venezia Giulia ritiene che questo sia un problema da affrontare a Roma e in Parlamento e questo è lo strumento che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha per fare le giuste pressioni».

Le opposizioni hanno lasciato l’aula definendo questa una proposta elettorale «Fatta – spiega Francesco Martines del Partito Democratico – in piena piena campagna elettorale e motivato solo da una strumentalizzazione che loro vogliono fare a Monfalcone». Il capogruppo di Patto per l’Autonomia – Civica Fvg, Massimo Moretuzzo, conferma che «non è una novità che Lega e Centrodestra usino questi temi in modo totalmente strumentale». Serena Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra, insieme a Furio Honsell di Open Fvg gli unici a restare in aula, spiega che «Non amiamo uscire dall’aula, noi pensiamo che anche se i tempi sono stati totalmente ristretti e costretti proprio dal percorso democratico noi riteniamo che sia indispensabile sempre essere presenti».