Il Consiglio regionale approva la legge sul fotovoltaico

Con l’astensione di Partito democratico e Patto per l’autonomia Civica Fvg, il voto favorevole del centrodestra compatto e il voto contrario di 5 stelle, Alleanza Verdi e sinistra e Open, il disegno di legge sulle energie rinnovabili è stato approvato dal consiglio regionale. «Abbiamo voluto coinvolgere tutto il Consiglio – spiega l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro – per una legge che ha un comune denominatore che condividiamo tutti: la massima tutela del nostro territorio regionale, piccolo compendio di universo come scriveva Ippolito Nievo e vogliamo lasciarlo nel miglior modo possibile a figli e nipoti. Per fare questo dobbiamo coniugare le energie rinnovabili che dobbiamo triplicarle nei prossimi 4/5 anni». La legge però pone dei limiti in particolare sul fotovoltaico nei comuni con un massimo del 3% nelle aree agricole incentivando l’uso di siti militari dismessi e poi una spinta sull’agrivoltaico evoluto.

Come detto Pd e Patto hanno deciso di astenersi definendo la legge solo un primo passo. «Vediamo – precisa Andrea Carli, consigliere regionale del Partito Democratico – che questa questa norma, forse, è stata fatta con fretta eccessiva, più per la volontà di poter dire che il Friuli Venezia Giulia è tra le prime regioni ad approvare una normativa del genere che non con una lungimiranza e una strategia vera e propria». Concetti condivisi dalla consigliera Giulia Massolino di Patto per l’autonomia – Civica Fvg «non ci sono alternative o l’alternativa è non avere un regolamento. Non possiamo dirci soddisfatti perché tutto quello che abbiamo proposto per andare nella direzione di una transizione più giusta da un punto di vista oltre che ambientale sociale è stato bocciato».