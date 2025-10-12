Il corteo pro pal a Udine si farà, polemiche tra maggioranza ed opposizione

Gli ultimi sviluppi nelle trattative di pace tra Israele e Hamas non fermano il corteo pro pal previsto per martedì 14 ottobre a Udine, in concomitanza con la partita Italia-Israele che si disputerà allo Stadio Friuli.

Il Comitato per la Palestina Udine ha confermato la manifestazione che dovrebbe portare in città circa 10mila persone. “La fine dei bombardamenti – rispondono i promotori, ribadendo l’invito a boicottare la partita – non può essere considerata una garanzia di pace e giustizia, che si raggiungerà solo con la fine dell’occupazione israeliana”.

Intanto il Centrodestra udinese ha lanciato un appello al sindaco Alberto Felice De Toni e alla maggioranza a Palazzo D’Aronco affinché si rendano parte attiva parte attiva per far cancellare la mobilitazione o, in alternativa, a trasformarla in sit-in.

“Se Israele e Hamas sono stati capaci di deporre le armi – dicono i gruppi di minoranza in una nota – i manifestanti siano capaci di deporre megafoni e striscioni. L’ordinanza emanata per la gestione dell’ordine pubblico, con limitazioni, chiusure e divieti, sta accrescendo la preoccupazione di cittadini e commercianti, che temono tensioni, disagi e possibili degenerazioni” – afferma il centrodestra in una nota.

A replicare sono i segretari del Pd provinciale e cittadino di Udine Luca Braidotti e Rudi Buset. “Ora serve una gestione ordinata di un evento che non volevamo, che il Governo ha imposto e la Regione sponsorizza, e su cui la destra locale continua a speculare – affermano in una nota. E ridicolo lamentarsi dei disagi dopo aver voluto la partita. L’appello che vorremmo condividere è per una pace duratura in Medio Oriente e per evitare infiltrazioni di violenti magari venuti da fuori città, in una manifestazione che ci auguriamo pacifica come tutte quelle svolte a Udine finora”.