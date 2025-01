GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine della presentazione del circolo di Fratelli d’Italia a Campoformido, parla i nostri microfoni dopo l’avviso di garanzia recapitato alla premier Meloni, ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano per il caso Almasri. “Il Governo non scappa da nulla”, afferma il ministro che definisce composta e ingiustificata la reazione di alcuni pezzi della magistratura”.