Il Patto chiede di aprire i centri antiviolenza ai minorenni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Consentire, come prevede la legge nazionale, anche ai minori di 18 anni di accedere ai centri antiviolenza in maniera autonoma. Questo è il senso della mozione presentata in Consiglio regionale da Simona Liguori, di Patto per l’autonomia – civica fvg, che punta al recepimento della norma nazionale che consente a chi ha compiuto 14 anni di accedere alle strutture antiviolenza senza autorizzazione dei genitori.

«La legge nazionale – spiega Liguori – riconosce un diritto chiaro e preciso: quello di poter chiedere aiuto, informazioni e orientamento anche quando si è minorenni, senza dover superare barriere che, in certe situazioni, possono diventare insormontabili. È nostro dovere adeguare rapidamente la normativa regionale, per non lasciare questo diritto solo sulla carta».

La mozione richiama inoltre il principio di gerarchia delle fonti e la necessità, anche per una Regione a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia, di esercitare la propria autonomia nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale.

«Si tratta – prosegue Liguori – di un atto di responsabilità istituzionale: dobbiamo dare certezze operative ai centri antiviolenza e garantire che ogni ragazza e ogni ragazzo di almeno 14 anni sappia che può trovare ascolto, in modo riservato e sicuro».