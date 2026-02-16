  • Aiello del Friuli
lunedì 16 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Carnevale udinese, festa in centro tra carri e maschere
Nasce a Gorizia un Tavolo permanente per la lingua friulana
Grande parata internazionale: 1200 protagonisti tra carri, maschere e musica
Temperature sotto lo zero. Attivato il piano antigelo a Udine
Il Patto chiede di aprire i centri antiviolenza ai minorenni
Legge sulla casa, la Regione presenta la riforma del settore
Scontro tra furgone e motocarro, un ferito
Credito alle imprese: banche aprono i rubinetti, ma non a tutti
Autotrasporto, in 10 anni scomparse 450 aziende
Fincantieri, maxi ordine miliardario per 3 navi da crociera
Politica
Nelle strutture possono accedere solo con autorizzazione dei genitori

Il Patto chiede di aprire i centri antiviolenza ai minorenni

Liguori: seguire la norma nazionale che consente a chi ha compiuto 14 anni di chiedere aiuto
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Consentire, come prevede la legge nazionale, anche ai minori di 18 anni di accedere ai centri antiviolenza in maniera autonoma. Questo è il senso della mozione presentata in Consiglio regionale da Simona Liguori, di Patto per l’autonomia – civica fvg, che punta al recepimento della norma nazionale che consente a chi ha compiuto 14 anni di accedere alle strutture antiviolenza senza autorizzazione dei genitori.

«La legge nazionale – spiega Liguori – riconosce un diritto chiaro e preciso: quello di poter chiedere aiuto, informazioni e orientamento anche quando si è minorenni, senza dover superare barriere che, in certe situazioni, possono diventare insormontabili. È nostro dovere adeguare rapidamente la normativa regionale, per non lasciare questo diritto solo sulla carta».

La mozione richiama inoltre il principio di gerarchia delle fonti e la necessità, anche per una Regione a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia, di esercitare la propria autonomia nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale.

«Si tratta – prosegue Liguori – di un atto di responsabilità istituzionale: dobbiamo dare certezze operative ai centri antiviolenza e garantire che ogni ragazza e ogni ragazzo di almeno 14 anni sappia che può trovare ascolto, in modo riservato e sicuro».

