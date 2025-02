Il Pd si compatta e guarda alle amministrative di Pordenone e Monfalcone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Archiviate le polemiche pancia a terra in vista delle elezioni amministrative e in particolare a Pordenone con Nicola Conficoni e a Monfalcone con Diego Moretti. Il Partito democratico si è riunito ieri a Palmanova per la direzione regionale, qualche discussione c’è stata dopo la divisione del gruppo consiliare sulla rete oncologica ma il tutto è stato archiviato. I lavori sono strati introdotti dalla lunga relazione della segretaria Caterina Conti che è partita dalla situazione internazionale e in particolare la pressione di Trump all’unione europea e poi sulle questioni nazionali. «C’è il caro bollette – spiega Conti – e ci sono i problemi dell’economia in Friuli Venezia Giulia, temi ai quali bisogna dare una risposta. Siamo in campagna elettorale e cominciamo a dar voce ai cittadini, a coloro che vogliono una società più inclusiva e soprattutto risposte nella concretezza della vita. Sì, sappiamo che il centrodestra è molto diviso dal terzo mandato a quello che succeda appunto sul caro bollette a livello nazionale, ma non è la prima volta che si evidenziano queste divisioni. Noi vogliamo, non soltanto dividere il campo del centrodestra, ma vogliamo che la nostra proposta sia vincente» conclude la segretaria.