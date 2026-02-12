  • Aiello del Friuli
giovedì 12 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Delitto Tulissi, il 22 maggio l’udienza ter in Cassazione
Udine, torna la Mascherata dei trent’anni con 1200 figuranti
Logistica: primo via libera alla legge regionale
Il Pd si ricompatta in vista delle elezioni
Made in Italy, il viceministro: “Abbassare i costi energetici”
Era in malattia e lo trovano in palestra, condannato militare
“Il sisma del ’76 oggi creerebbe danni immensamente minori”
Gioca d’azzardo nel suo tabacchino e non paga il Monopolio
Fece ingrassare la moglie per allontanarla da uomini, condannato
Minaccia i familiari e dà fuoco all’appartamento: arrestato
Politica
Ad aprile le proposte dem e poi il vertice di coalizione

Il Pd si ricompatta in vista delle elezioni

Nel gruppo in Consiglio regionale tutto resta "congelato"
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In casa Partito democratico splende un po’ di sole. Le vicissitudini interne nel centrodestra e le polemiche in casa Lega delle settimane scorse tutto sommato sono un po’ di ossigeno in un partito che del dibattito interno e delle divisioni ha fatto un marchio di fabbrica.

A livello regionale l’attesa è per la conferenza programmatica in programma il 18 e 19 aprile quando arriverà al termine il percorso iniziato a settembre per presentare il programma del Pd che poi arriverà alla coalizione per la sfida delle regionali perché sulla carta mancano due anni alla fine del mandato di Massimiliano Fedriga ma non si sa mai che si arriva al voto anticipato.

La segretaria regionale, Caterina Conti, conferma che a livello di coalizione l’obiettivo è di tenerla il più ampio possibile: «Lavoreremo su due tavoli: uno contenutistico con i temi che sono sanità, sicurezza, attività produttive e giovani; un altro legato al candidato di cui abbiamo un identikit ovvero conosciuto, di alto livello e che inizi subito».

In consiglio regionale intanto il gruppo si è riunito per fare il punto, chi ha incarichi li ha messo sul tavolo ma al momento non sono previsti possibili cambi di ruoli e quindi la riunione si è concentrata sugli aspetti operativi e politici: «il centrodestra – spiega il capogruppo Diego Moretti – si sta dividendo su temi importanti e la priorità per noi è organizzarci al meglio».

