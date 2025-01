Il piano oncologico passa in III Commissione, opposizioni divise

La maggioranza si compatta, le opposizioni si dividono. A distanza di oltre un mese dalla clamorosa uscita dalla seduta di giunta degli assessori di Fratelli d’Italia la III commissione del consiglio regionale dopo una discussione fiume ha approvato la delibera del piano oncologico regionale.

Il consigliere regionale Markus Maurmair aggiunge: «Sicuramente il fatto che, come Fratelli d’Italia, abbiamo chiesto di sospendere la valutazione e aperto una fase di discussione e di approfondimento di certo ha portato anche parte delle opposizioni a comprendere che ci sono dei percorsi che sono ineludibili nella sanità».

Le sorprese sono tutte nelle opposizioni a partire da Patto per l’autonomia e Civica Fvg con il voto negativo di Simona Liguori e, forse a sorpresa, quello favorevole di Enrico Bullian. «Gli aspetti positivi – spiega Bullian – sono di gran lunga superiori a eventuali sbavature o piccole criticità». Liguri precisa che «Già oggi patologie importanti e anche con poca casistica vengono accentrate nelle strutture Hun e nei grandi ospedali di rete oncologica».

Il Pd invece con Nicola Conficoni ha votato contro mentre con Francesco Martines e Roberto Cosolini a favore e quest’ultimo ironizza visto che il documento è in linea con la riforma Telesca Serracchiani. «Se nel 2017 – spiega Roberto Cosolini – avremmo presentato un piano oncologico così come lo vediamo oggi, molto probabilmente, noi avremmo avuto da parte dell’allora opposizione un atteggiamento di attacco molto più forte rispetto a quello che è stato il clima della discussione in queste settimane».